Quien se haya pasado por Asturias habrá podido degustar helados de queso de cabrales o de fabada y bueno… se pueden comer y chupar si te gusta el cabrales y la fabada. Por cosa de los chefs imaginativos o artesanos más imaginativos todavía se pueden degustar helados de tortilla de patata, de cerveza y hasta de caviar para los muy sibaritas. Una empresa, la que tiene miles de clientes montando sus muebles por todo el mundo, se ha inventado el chupachups de albóndigas. También los chupachups han innovado, pero sin salirse, normalmente, de la mezcla de frutas variadas, sin incursiones en la gastronomía tradicional. La empresa sueca mencionada tiene una parte de su negocio en la gente exhausta que se queda en sus restaurantes a comer codillo, o albóndigas, y otros perritos calientes. Por tanto, no es de extrañar que se hayan lanzado a explotar el chupachups de albóndigas. Habrá que probar siempre que no obliguen que cada cual inserte el palito en la pelotita de carne.