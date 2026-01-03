Hay muchos personajes que dan discursos cada Navidad. Desde el rey de Botswana hasta el presidente de la comunidad de vecinos. Pasando por Carlos de Inglaterra. Con mayor o menor marketing. Siempre al calor climatizado. Mientras, fuera hace frío. Pero ni presidentes, reyes o directores de sucursales saben lo que pasa cada año en el mundo real.

Hay otras personas que podrían dar un discurso navideño más realista.

El discurso de Navidad de un mendigo que ve las cosas a pie de calle. Sabe muy bien cómo va la economía. Y cómo irá el futuro de esa economía. Sólo tiene que fijarse en el semblante de nuestras caras. Más ojeras indican menos sueño y mayor estrés.

El discurso de una sintecho puede contar todos los problemas de vivienda. Sabe muy bien qué cosas son los alquileres imposibles. El puente en la noche se lo enseñó. La mendiga conoce el precio de la cesta de la compra. El frío de los días de invierno, cuando olvidamos el calentamiento climático.. De la humedad que se te cuela por el cuello del jersey. Del silencio del coche eléctrico del ciudadano rico. De cómo algunos le dan la espalda y otros le tuercen la mirada. Y luego celebran la Navidad en familia.

El discurso del mendigo nos lo dice todo.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)