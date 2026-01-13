Cinco victorias y una derrota en casa hasta ahora para el COB, pero la última vale doble. O triple. Con Moncho López en el banquillo está más que claro que el COB compite siempre, sea cual sea el rival, pero ante el Obradoiro pocos confiarían. Y lo lograron. Un golpe de efecto en el momento más complicado de resultados, pero sobre todo un impulso de ilusión enorme para la grada cuando podía empezar a dudar. El Pazo sabe de las limitaciones de su equipo, pero a la vez confía a ciegas en que este COB es capaz de ganar a cualquiera. Sin sentirse superior nunca, pero sin agachar la cabeza ante nadie.

Las lesiones de Martín Iglesias y Carlos Jürgens no han tenido respuesta y es un secreto a voces que hay un puesto que exige relevo.

Pero el que piense que ahora todos los partidos tienen que ser así se equivoca. No es realista. Ese nivel de acierto, de concentración, de intensidad… de regularidad es lo que marca la diferencia entre los jugadores buenos y las estrellas de a liga. El COB seguirá creciendo y compitiendo, pero no se le puede exigir ganar partidos así ni estar en la zona de los elegidos con menos armas que sus rivales. Las lesiones de Martín Iglesias y Carlos Jürgens no han tenido respuesta y es un secreto a voces que hay un puesto que exige relevo.

El club lanza la campaña de abonados de la segunda vuelta y nada mejor que la ilusión para captar adeptos. Las que producen las victorias y las que generan los fichajes o las plantillas que hacen pensar que estas pueden llegar. No hay secretos.

El equipo y el Pazo han estado incluso por encima de lo esperado y ahora le toca al club responder de la misma forma y a la altura de sí mismo en todo lo que hace. Quizá no pueda fichar dos, tres o los jugadores que hagan falta como otros de sus rivales, pero tampoco puede mirar hacia otro lado y obviar que esto va de meter canastas, de ganar partidos, de ilusionar a la afición y de llenar el Pazo. Por ese orden.

La victoria ante el Obradoiro no implica que el equipo esté para ganar a cualquiera, pero sí deja claro que con un poco de cariño y algún fichaje sí puede aspirar a conseguirlo. Un fichaje que ponga en pie a la grada como lo hizo su equipo. Un fichaje a la altura de la temporada. El COB y el Pazo quieren, falta que le den un poquito más para aspirar de verdad. Al loro, que no estamos tan bien.