Comprensión y apoyo, síndrome de Tourette
El Síndrome de Tourette y los trastornos de tics pueden generar muchas dudas en las familias y en el entorno, especialmente en el colegio, en actividades deportivas y en la vida social. En muchas ocasiones, lo más difícil no es el tic, sino la reacción de quienes no lo conocen. Por eso nace este “Espacio Tourette”: para acercar información clara, derribar mitos y recordar algo esencial: nadie debería vivir esta realidad en soledad.
ATNSASTG, Asociación Tourette de Galicia, impulsa su labor con un objetivo firme: que el Tourette se entienda mejor y que las familias encuentren apoyo real. Su mensaje es sencillo y muy potente: cuando hay conocimiento, hay empatía. Y cuando hay empatía, hay menos juicios, menos etiquetas y más apoyo.
Detrás de ATNSASTG hay una labor enorme, constante y muchas veces invisible. Destaca especialmente el trabajo incansable de su presidenta, Mari, que impulsa esta labor desde Ourense, y de su equipo de dirección, que están haciendo crecer la asociación paso a paso, porque acaban de empezar, con dedicación, cercana y compromiso. Ese esfuerzo se traduce en orientación a familias, acompañamiento, gestiones, coordinación, y en la creación de una red de apoyo que marca la diferencia. Todo ello con una idea que la asociación defiende con hechos: que ninguna familia vuelva a sentirse sola.
ATNSASTG entiende que la concienciación funciona mejor cuando llega a la vida real, por eso desarrolla iniciativas de visibilización aprovechando espacios cercanos y muy presentes en el día a día. La colaboración con clubs deportivos ayuda a normalizar y a hablar del Tourette con naturalidad desde el compañerismo; el trabajo con concellos permite llevar la sensibilización a actividades locales y municipales; la implicación de la Policía Nacional suma respaldo institucional y contribuye a una mirada más informada y respetuosa; las exposiciones y acciones culturales acercan esta realidad a la ciudadanía de una forma accesible; y la colaboración con el CHUO refuerza el vínculo con el ámbito sanitario, tendiendo puentes con espacios de referencia y favoreciendo una mayor visibilidad y comprensión y sobre todo con su reciente convenio de colaboración con Roxana Apollonio, psicóloga especializada en Síndrome de Tourette y trastornos asociados y directora clínica del proyecto profesional denominado “Espacio Tourette” área especializada en atención clínica,consultoria y formación sobre tics y Síndrome de Tourette.
Este “Espacio Tourette” quiere ser útil, cercano y práctico, reuniendo recursos e ideas para el día a día en familia, en el entorno educativo y en la convivencia social, con un enfoque claro: pasar del desconocimiento a la comprensión, y de la comprensión al apoyo. La labor de ATNSASTG, con Mari al frente y un equipo que empuja cada día, es un ejemplo de compromiso sostenido para que el Tourette se vea con más respeto, más humanidad y más acompañamiento.
