En Portada: El caso Jácome

El fiscal Mario Brualla acusa al alcalde Jácome de prevaricar: es decir, al igual que el juez instructor Leonardo Álvarez, entiende que el regidor ourensano se pasa por el arco del triunfo la dedicación exclusiva. Esto es, gana más de 70.000 euros por su desempeño público y mucho más por su televisión: casi un millón de euros entre 2019 y 2024, tal como apunta La Región. Eso sí, si usted es proveedor del Concello y aún no ha cobrado, el alcalde le invita a dirigirse al juzgado a reclamar. Es la jeta elevada al cubo.

Ahora la Audiencia Provincial debe pronunciarse y decidir si archiva el caso, como pide la defensa del alcalde; si lo amplía a malversación y falsedad, como solicita la acusación particular a instancias de su antiguo hombre de confianza, Telmo Ucha; o si se le juzga en los términos planteados por el juez instructor y la Fiscalía: por una prevaricación que conlleva una pena de 9 años de inhabilitación para cargo público.

En este último caso, Jácome no podría presentarse a las municipales si resultase condenado antes de los comicios de mayo de 2027. En el caso de que resultase condenado tras las elecciones, sí podría continuar como alcalde hasta que la sentencia fuese firme. Por tanto, sea lo que sea, la Justicia tiene la obligación democrática de resolver este proceso antes de la celebración de las votaciones: el elector tiene derecho a saber si un candidato, cualquier candidato, es culpable o no. Lo contrario sería hurtarle una información indispensable para conformar su decisión.

La pregunta del día que les planteo es la siguiente: ¿confía usted en el reloj de la Justicia ourensana?