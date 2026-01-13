Pascua militar 2026

La Pascua militar constituye un solemne acto castrense con el que se inicia el año militar. El Palacio Real ha vuelto a acoger la celebración en la que el Rey y la Reina junto a la Princesa de Asturias presidieron dicho acto. El monarca compartió junto a los demás participantes en la Saleta de Gasparini para proceder a la línea de saludo y tras el besamanos, la imposición de una veintena de condecoraciones a miembros de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y que son el motivo de estas efemérides.

Por cierto, en esta velada de la casa real ha sido muy comentada la ausencia del presidente del Gobierno y que además ha sido la primera vez en la que el Rey no estuvo acompañado en la Pascua Militar por el jefe del Ejecutivo, lo que ha supuesto algo inédito. No obstante, Moncloa ha confirmado que Pedro Sánchez tenía en agenda ese día una cumbre de la Unión Europea convocada por el presidente de Francia para tratar el tema de Ucrania, y por eso, esa misma tarde a las tres tenía que estar en París. La misma prisa que cuando asistió al día de la Constitución que dejó al soberano con el resto de los invitados para irse de viaje a otra cita europea. Menos mal que cedió sus papeles a los ministros de Defensa, Margarita Robles y al de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Claro que el presidente del PP aprovechó para criticar el “desplante” de Sánchez en un acto tan importante como la Pascua Militar y que “un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como el de hoy, en el que nuestro Ejército ha recibido un nuevo desplante”

Por su parte el rey se refirió de forma expícita a la intervención de Estados Unidos en Venezuela pero sobre todo la importancia de respetar la legalidad internacional: “La presencia constante en tantos escenarios y nuestro compromiso con la seguridad internacional, con el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas, no serían posibles sin la preparación, que tanto prestigio nos ha dado y nos da en el mundo”. Además hizo una mención especial a su hija, la Princesa de Asturias, a quien se refirió que “como mejor servirás con ellos, ya siendo oficial, como Heredera de la Corona; ya en el futuro, como Mando Supremo, cuando seas llamada a sucederme en la Jefatura del Estado, como Reina de España, según lo prescrito en la Constitución”.

El origen de la Pascua Militar se remonta al reinado de Carlos III, cuando, el 6 de enero de 1782, se recuperó la localidad menorquina de Mahón, que se hallaba en poder de los ingleses. Como expresión de júbilo, Carlos III ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que, en la fiesta de la Epifanía, reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación. Así que, para levantar el ánimo de los soldados ante el fracaso de Gibraltar, Carlos III optó por instaurar una fecha que elevara a proeza la liberación de Menorca.