En Portada: A ella le gusta la gasolina

Llenar el depósito de combustible es un acto de valentía estos días. Evidentemente no requiere tanto coraje como desempolvar el viejo Cetme de la mili si hubiera que atender un llamamiento de reservistas, pero el bolsillo tiembla de miedo casi en la misma medida.

Aquí, en Ourense, en solo tres semanas llenar un depósito medio se ha encarecido en 24,30 euros para el diésel y en 15 euros para la gasolina. Y todo ello por un conflicto bélico que no estaba previsto en el calendario de la cocina, donde la imagen de San Martiño preside la elaboración de los macarrones con chorizo.

Sin comerlo ni beberlo, como suele decirse, nos hemos visto envueltos en un conflicto bélico ideado para minar el potencial nuclear de Irán, ese eterno opresor de los derechos humanos, un argumento que ya no se cree casi nadie al transformarse en una guerra energética en la que las instalaciones de petróleo y gas de los mayores productores del mundo están en el punto de mira de los contendientes.

Esta mañana del 20 de marzo, desayunamos con la noticia de que el Gobierno aprobaría una bajada al 10% del IVA de la gasolina, el gasóleo, el luz y el gas. Después supimos que los integrantes de Sumar se negaban a entrar en el Consejo de Ministros porque exigen un decreto que congele alquileres y limite los márgenes empresariales. "No a la guerra también en el Consejo de Ministros", soltó el PP nada más conocer el enfrentamiento. Y todo para que nos bajen de una puñetera vez la gasolina...

Además de las mencionadas propuestas, también les pregunto: ¿Ya ha tomado usted medidas en casa?, ¿cree que las empresas deberían también instaurar iniciativas de ahorro y volver a fomentar el teletrabajo?