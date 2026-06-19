En Portada: Te recuerdo Viana

El monte se quedó sin defensas en agosto, reducido a ceniza, por eso el torrente descendió violento y libre por la ladera el miércoles, arrastrando árboles, rocas, toneladas de tierra y lodo. Fueron diez minutos nada más, relatan los vecinos a La Región, el diario que en sus versiones de papel y digital se empeña cada día en publicar que Ourense existe bajo los cascotes de la tormenta y la indiferencia nacional. ¿Y ahora qué?, les pregunto.

Benjamín Carballo y su hijo se subieron al capó del coche y eso los salvó, relata en su crónica Cristina Clavería. Sin este tipo de periodistas, corresponsales y colaboradores que resisten en el territorio, en la comarca, la Galicia y la España vaciada se quedan sin cuaderno de bitácora y mueren un poco más, como cuando cierra la farmacia, la sucursal o el bar. Menos mal que a José Antonio Cecelis le dio tiempo a salir de su automóvil, un vehículo que aparecería destrozado horas después en el fondo de la aldea. A otra vecina le entró el agua en casa tras salvar ocho escalones.

Son relatos que solo habíamos escuchado de los afectados por la dana levantina en localidades de sonoro nombre como Catarroja, Utiel o Paiporta, pero que sucedieron aquí, hace unas horas, en A Bouza, en Pradocabalos, en Pixeiros, en O Castro o en Vilaseco da Serra. La vida es eterna en cinco minutos, cantaba Víctor Jara. Te recuerdo Amanda.

Las preguntas que les traslado son las siguientes: después de las trombas de este junio, se cierne sobre algunos puntos de la provincia un San Xoán a 43 grados: ¿se está haciendo nuestro clima más agresivo, más extremo?, ¿se está polarizando también el tiempo?, ¿nos lo estamos tomando en serio?