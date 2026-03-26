En Portada, Rostros de O Couto

Esos nueve rostros publicados en La Región podrían ser el suyo, el mío, el de aquel. La coincidencia entre ellos, el rasgo unitario, es que viven o trabajan en la avenida de Portugal, la arteria de O Couto donde, según su relato, las ratas se han convertido en un viandante más y la cochambre también llama a la puerta.

Cuestiones básicas como acudir a la botica a por el sintrom o acceder al portal con la bolsa del súper suponen una dificultad para los vecinos y una odisea para las personas mayores o discapacitadas. Los 70 comercios afectados resisten como pueden la pérdida de clientes y proveedores sin la más mínima compensación económica.

Pasaron 10 meses desde el inicio de una obra que está parada por un Concello que no paga las correspondientes mensualidades a una adjudicataria en preconsurso de acreedores. El lunes, los vecinos protestaron en la plaza con claro objetivo: exigir cómo, cuándo, quién y en qué plazos se va a finiquitar la reforma integran de la avenida.

La pregunta que les planteo es la siguiente: ¿sabía usted que ayer los vecinos registraron el miércoles en el Concello más de mil firmas, la mayoría recogidas en apenas tres días, para exigir un calendario riguroso que ponga fin al desastre en que se ha convertido la obra?