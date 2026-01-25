El pulpo y la gallina de los huevos de oro

El pulpo es una de las mayores fuentes de alegría para nuestros paladares, castigados por tanta comida rápida, insípida y precocinada, o peor aún, ultra procesada. Pero nuestro apreciado cefalópodo es cada vez más escaso.

La mayor o menor abundancia de pulpo en las rías gallegas (y en la costa lucense donde también se pesca, cosa que se suele olvidar), depende, en primer lugar, de factores climáticos. El pulpo común es una especie con un ciclo de vida muy corto, de un año, o en algunos casos dos, y por tanto está muy expuesto a los cambios del entorno. Este es el criterio científico de Ángel González, quien añade: “Las larvas necesitan alimento adecuado, el zooplancton”. Este es el sustento más importante en las primeras fases del pulpo: si no se produce ese enriquecimiento, por el exceso de lluvia y aguas fluviales, puede producirse una elevada mortalidad.

A ello se añade el factor de la sobreexplotación, sobre cuyas graves secuelas alertaba el biólogo Ángel Guerra: “De seguir por este camino vamos a esquilmar el pulpo”, en especial, el de gran tamaño.

Ciertamente, se han estipulado vedas y restricciones, como la prohibición de pescar cefalópodos cuyo peso sea inferior a 1 kg. A partir del año 1992, la Xunta de Galicia aplicó en la pesquería del pulpo la veda en los meses de mayo y junio. Recurriendo a una anécdota extraída de la cotidianidad, Lucía Taboada anota este apunte en su reportaje en El País: Con base en Bueu, zarpa la embarcación de Manolo El Maletas, “que lleva amarrada desde las cuatro de la tarde del pasado 18 de mayo, justo cuando comenzó la veda en las capturas que durará hasta el próximo 2 de julio. Son 45 días que van cayendo a cuentagotas para las 150 familias que viven directamente del pulpo en la localidad”.

“Siendo Galicia la región del mundo donde más y mejores medidas de reglamento de la pesca del pulpo existen, no se cumplieron”

Desafortunadamente, no parece que, en términos generales, tales limitaciones hayan sido respetadas. El biólogo Ángel Guerra señala que: “Siendo Galicia la región del mundo donde más y mejores medidas de reglamento de la pesca del pulpo existen, no se cumplieron”.

Resulta muy revelador el litigio que tuvo lugar en el año 2016, cuando la Xunta se planteó la elaboración de un plan experimental de gestión de la pesca del pulpo. Los técnicos de la Consellería de Pesca plantearon que el tiempo estimado de recuperación del recurso era de 60 días. Empero, las cofradías gallegas propusieron que la veda se limitara a un solo mes. Tras una intensa -y a veces tensa- deliberación, se llegó al acuerdo de situarla en 45 días. Como se puede apreciar, este plazo no era suficiente. Pero es que, además, en muchas ocasiones ni siquiera se cumplió. La irresponsabilidad y el furtivismo camparon multitud de veces por sus fueros.

A tenor del trabajo de investigación llevado a cabo en las rías gallegas, el citado biólogo llegó a las siguientes conclusiones: “No se cumplió con la veda, ni con las capturas máximas que se pueden llevar a puerto, probablemente no se respetó la talla mínima de captura, hay pulpos que no pasan por la lonja… Los últimos años llevamos incidiendo en proteger los hábitats esencias que son los lugares de puesta. Ni la Xunta ni las cofradías consideraron que se debían proteger determinadas zonas”. Añade que en aquellos años el pulpo se cotizaba a 8 euros el kilo en la lonja, lo que hizo que se explotara la gallina de los huevos de oro. No solo hubo negligencia por parte de las autoridades, puesto que también los propios pescadores tuvieron una cuota de responsabilidad. Nunca fue sencillo ejercer una función de inspección y control en este sector. Es preciso reconocer -señala el investigador- que ha existido irresponsabilidad por parte de las “pesqueiras” que no cuidaron su gallinero, no preservaron con sensatez el valioso recurso que tenían entre manos. Es un mal general: los humanos tendemos, no pocas a veces, a tirar piedras contra nuestro propio tejado.