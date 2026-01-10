Investigado un hombre por tenencia de pornografia en Ourense
SU SOBRINA DE 7 AÑOS
La magistrada del Tribunal de Instancia de Ourense, sección de Instrucción, plaza 2, decretó la puesta en libertad de José R.C., quien fue detenido el pasado miércoles
La magistrada del Tribunal de Instancia de Ourense, sección de Instrucción, plaza 2, decretó la puesta en libertad de José R.C., quien fue detenido el pasado miércoles. La jueza le impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la prohibición de aproximación y de comunicación con las dos víctimas.
Fueron los progenitores de la sobrina del detenido, de 7 años, quienes denunciaron tras encontrar material audiovisual de contenido sexual. En consecuencia, los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional detuvieron a José R.C., aunque el caso queda ahora en manos de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM).
La investigación partió de un presunto delito de agresión sexual, sin embargo, la jueza no aprecia indicios de este delito y solo lo investiga por tenencia de pornografía infantil.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SU SOBRINA DE 7 AÑOS
Investigado un hombre por tenencia de pornografia en Ourense
231 VIVIENDAS EN OFERTA
Encontrar piso por menos de 600 euros, una opción en claro retroceso
sin alternativa de desplazamiento
“Negativas sistemáticas” en el transporte adaptado ourensano
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
La mentira del orden internacional. Ya no es geopolítica, es saqueo
CARTAS AL DIRECTOR
¿Qué otra cosa podíamos esperar?
MÁXIMA EXIGENCIA
Moncho López, técnico del COB: “Somos lobos heridos”