Listado completo: todos los Bienes de Interés Cultural de la provincia de Ourense
106 BICS
Consulta el catálogo municipio a municipio con más de un centenar de monumentos, yacimientos arqueológicos y tradiciones que cuentan con la máxima protección del patrimonio en la provincia de Ourense
La provincia de Ourense atesora un rico inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC), el estatus de mayor rango legal reservado para blindar y preservar el patrimonio histórico, artístico y etnográfico. Este catálogo oficial reúne más de un centenar de enclaves y manifestaciones protegidas distribuidas a lo largo de las distintas comarcas ourensanas, certificando el peso singular de su legado arquitectónico, monumental y cultural.
El municipio de Ourense reúne la mayor concentración de elementos singulares, destacando hitos como la Catedral de San Martiño, As Burgas, el Casco Antigo, el Pazo dos Oca-Valladares o el Pazo Episcopal. En el resto del territorio, el mapa de BICs abarca desde monasterios y templos de referencia —como Santa María a Real de Oseira, San Salvador de Celanova o Santo Estevo de Ribas de Sil— hasta fortalezas defensivas de la talla del Castelo de Monterrei, el Castelo dos Sarmiento en Ribadavia o la Torre de Sandiás.
El reconocimiento patrimonial incluye asimismo restos de la época romana y castreña como el campamento de Aquis Querquennis y Castromao, muestras singulares de arquitectura popular como el conjunto de adegas de Seadur (Larouco), y bienes inmateriales y paisajísticos de proyección comunitaria, encabezados por la Paisaxe Cultural da Ribeira Sacra y O Entroido en Galicia.
Bens de interese cultural da provincia
Listado por concellos
Allariz
- Castro de Armea e Forno da Santa
- Conxunto Histórico de Allariz
- Igrexa de San Martiño de Pazó
- Igrexa de Santa Mariña de Augas Santas
- Igrexa de Santiago de Allariz
Amoeiro
- Pazo Museo Otero Pedrayo en Trasalba
Bande / Muíños
- Aquis Querquennis
Bande
- Igrexa de Santa Comba de Bande
Bande / Lobeira / Muíños
- Ponte Pedriña
Baños de Molgas
- Capela de Santa Eufemia de Ambía
- Santuario da Nosa Señora dos Milagres
Barbadás
- Igrexa de San Martiño de Loiro
O Barco de Valdeorras
- Fortaleza do Castro
Beade
- Igrexa Parroquial de Santa María de Beade
Boborás
- Conxunto Histórico de Pazos de Arenteiro
- Igrexa de San Mamede de Moldes
- Igrexa de San Martiño de Cameixa
- Igrexa de San Xulián de Astureses
- Muíño de San Mamede de Moldes
O Bolo
- Santuario da Nosa Señora das Ermidas
Carballeda de Avia
- Igrexa de San Miguel de Carballeda de Avia
- Torre Nova
O Carballiño
- Igrexa de Santa Baia de Banga
- Templo da Vera Cruz
Cartelle
- Torre de Sande ou Castelo de Prado
Castrelo de Miño
- Igrexa de Santa María de Castrelo de Miño
Castro Caldelas
- Casco Antigo de Castro Caldelas
- Festa dos Fachós de Castro Caldelas
- Fortaleza de Castro Caldelas
- Mosteiro de San Paio de Abeleda
Celanova
- Casa natal de Manuel Curros Enríquez
- Castromao
- Fortaleza de Vilanova dos Infantes
- Mosteiro de San Salvador e Capela mozárabe de San Miguel
Celanova / Cartelle
- Ponte Freixo
Coles
- Igrexa de Santiago de Gustei
Cualedro
- Castro da Cidá de Saceda
Entrimo
- Igrexa de Santa María a Real de Entrimo
Esgos
- Entroido de Esgos
- Mosteiro e igrexa rupestre de San Pedro de Rocas
Larouco
- Conxunto de adegas cova de Seadur
Leiro
- Igrexa de Santa Mariña de Gomariz
- Igrexa de Santo Tomé de Serantes
- Mosteiro e ponte medieval de San Clodio
Lobeira
- Mámoa da Serra das Motas
Maceda
- Castelo ou Fortaleza de Maceda
Manzaneda
- Murallas e fortaleza de Manzaneda
Maside
- Igrexa de Santo Tomé de Maside
Melón
- Mosteiro de Santa María de Melón
A Merca
- Igrexa de San Pedro da Mezquita
Montederramo
- Mosteiro de Santa María de Montederramo
Monterrei
- Castelo e acrópole de Monterrei
- Igrexa de Santa María de Mixós
Muíños
- Torre de Muíños ou Guntumil
Nogueira de Ramuín
- Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil
Ourense
- Arquivo Histórico Provincial de Ourense
- As Burgas
- Biblioteca Pública de Ourense
- Casco Antigo de Ourense
- Catedral de San Martiño
- Cemiterio de San Francisco
- Claustro de San Francisco en Montealegre
- Igrexa de San Francisco no Parque de San Lázaro
- Lauda fundacional de San Pedro de Rocas
- Pazo de Eiróas
- Pazo dos Oca-Valladares ou Liceo
- Pazo Episcopal e Museo Arqueolóxico Provincial
- Pé de altar de San Pedro de Rocas
- Ponte Vella e Capela dos Remedios
- Colección numismática do Museo Arqueolóxico
Parada de Sil
- A Fábrica da Luz do Río Mao
- Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil
- Necrópole de San Vítor de Barxacova
O Pereiro de Aguiar
- Igrexa de Santa María de Melias
- Torre da Lamela
A Peroxa
- Castelo da Peroxa
- Castelo de Cinconogueiras
- Castelo de Fontearcada
A Pobra de Trives
- Igrexa de San Salvador de Sobrado
- Penalonga ou Cidadela de Santa María
A Pobra de Trives / Quiroga
- Ponte Bibei
Porqueira
- Torre da Forxa ou de Fírbeda
Rairiz de Veiga
- Castelo da Saínza
Ramirás
- Mosteiro de San Pedro de Ramirás
Ribadavia
- Castelo dos Sarmiento ou da Mota
- Convento de San Domingos
- Conxunto Histórico de Ribadavia
- Igrexa de San Xes de Francelos
- Museo do Viño de Galicia
- Museo Etnolóxico de Ribadavia
A Rúa
- Fonte da Cigarrosa
San Cristovo de Cea
- Mosteiro de Santa María a Real de Oseira
Sandiás
- Torre de Sandiás
Sarreaus / Sandiás / Vilar de Barrio
- Pedra Alta de Cortegada
Taboadela
- Torre de Torán
Toén
- Igrexa de San Pedro de Moreiras
Verea
- Mota Grande
Viana do Bolo
- Torre do Homenaxe de Viana do Bolo
Vilamarín
- Pazo de Vilamarín ou Pazo O Castillo
Xinzo de Limia
- Convento do Bon Xesús de Trandeiras
- Torre da Pena
Xunqueira de Ambía
- Colexiata de Santa María a Real
Xunqueira de Espadanedo
- Mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo
- Olaría tradicional de Niñodaguia
Ámbito provincial
- O Entroido en Galicia
- Paisaxe Cultural da Ribeira Sacra
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