Una segunda vida para evitar el desperdicio de alimentos en Ourense

El desperdicio alimentario, considerado durante décadas como un coste operativo inevitable, se ha reconfigurado en Ourense como un activo recuperable. La adopción de la aplicación “To Good to Go” por parte de 31 establecimientos gastronómicos representa una optimización del mercado alimentario local, que entre 2023 y 2025 evitó tirar a la basura dos toneladas de comida aprovechable. Para la ciudadanía permite ahorros anuales significativos. No se trata de una “economía de sobras”, sino de aprovechamiento mutuo consciente de productos como pan, verduras, frutas, carnes, mariscos, y postres.

Lejos de ser una solución marginal, esta dinámica está tejiendo una nueva cultura de consumo en la ciudad: más consciente, más eficiente y profundamente arraigada en el valor de no desperdiciar. Se encuentran activos en la práctica de esta iniciativa cadenas como Eroski, Alcampo y Carrefour, la nómina de locales la integran Panadería Sabucedo, la Boutique del Pan, Pastelería Prego, Hortofrutícula Martínez, Bodegón Antiga Leiteria, Café Bar San Rosendo, y el restaurante Hong Kong, entre otras entidades gastronómicas.

Funcionamiento

Cada día, entre las 13:30-15:30 y luego entre 20:00 y 21:00, se evalúa el producto perecedero que no sobrevivirá comercialmente al día siguiente pero que mantiene su calidad. Luego, a través de la app, se libera un número limitado de “Packs Sorpresa” que pueden contener un mix de productos con un descuento que oscila entre el 66 y el 70% del precio original de la oferta, volviéndose sumamente atractivos para estudiantes o parejas solas. Finalmente, el usuario reserva y paga por adelantado, escogiendo una franja horaria en la que puede retirar la compra. Alba, ourensana de 39 años que vive con su hija de 9 en A Carballeira, explica que es usuaria de este modelo de enconomía local, haciendo énfasis en que “las ventajas que tiene es que coges packs en fruterías locales, sobre todo de frutas y verduras que van a caducar pronto, pero en buenas condiciones. Te dan un kilo de tomates, otro de kiwis, dos o tres lechugas, pan y todo por 3,99, lo que es una buena alternativa cuando se trata de negocios locales”.

Un usuario (promedio) de perfil planificador, la familia que sustituye cenas y desayunos de fin de semana, con tres packs semanales; dos de panadería (3,00 euros) y 1 de restaurante (4,50 euros), estaría gastando mensualmente en la app 42,00 euros, frente a los 126,00 que tendría el valor de mercado en su oferta original, lo que supone al mes un ahorro neto de 84,00 euros, representado, bajo este esquema de consumo, el 17,5% de ahorro en la factura anual de alimentación. Para el hogar promedio ourensano, la integración de esta dinámica generaría un ahorro de aproximadamente 1.000 euros anuales.

El cliente habitual

Los estudiantes suelen ser los clientes habituales de este modelo de negocios, a razón de que la comida preparada es rentable para ellos en función del precio y el tiempo que ahorran en la búsqueda y elaboración de los alimentos. Para un estudiante asiduo de este modelo de negocio, en 5 packs semanales que combinen almuerzo-cena, gasta aproximadamente 80 euros al mes, frente a un valor de mercado estimado en 240 euros, lo que supondría un ahorro neto mensual de 160 euros, para un total anual de 1,920 euros.

Penélope Fábregas, estudiante de Ciencias de Salud, de la Universidad de Vigo campus Ourense, nos cuenta su experiencia: “Con el ahorro que tuve el año pasado, pude comprarme un ordenador y algo de ropa; y esto sin dejar de comer comida sana y en buen estado. El único inconveniente que le veo a la aplicación es que la oferta es muy escasa, lo máximo que yo he logrado coger son dos packs que he tenido que estar cazándolos, pero también entiendo que si los locales ofrecen demasiado, se abarata el precio real de sus productos, y luego tienen una clientela esperando por el “bajón”. Y lo que se trata es de que ganemos todos”.