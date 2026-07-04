Disfrutar de terraza en terraza

Música y desconexión: las terrazas de la Praza Maior son un clásico, con las de Trampitán entre las más conocidas.

El verano invita a bajar el ritmo, buscar la sombra y dejarse seducir por el encanto inconfundible de sus terrazas. Ya sea en el vibrante corazón de la capital o en rincones escondidos entre la naturaleza de sus comarcas, la provincia ofrece opciones idóneas para cada momento del día, combinando a la perfección su valioso patrimonio histórico, su frescura estival y una gastronomía de primer nivel.

Atención al detalle: la terraza de Casablanca es perfecta para disfrutar del tardeo o de las copas nocturnas.

Para quienes prefieren no salir de la ciudad, el punto de encuentro indiscutible arranca bajo los acogedores soportales de la Praza Maior. En el emblemático Trampitán (Ourense), un clásico que nunca pasa de moda, el plan idílico consiste en ver pasar la vida urbana mientras se saborea una caña bien tirada junto a sus tradicionales pinchos, y punto de encuentro perfecto para dar inicio a cualquier ruta de la ciudad.

Innovación al lado de la piscina: Villa Chicana apuesta por una experiencia única para disfrutar del verano.

A pocos minutos, la Plaza de As Mercedes acoge al mítico Casablanca (Ourense), un antiguo pub transformado con maestría en un moderno gastrobar y vinoteca. Su terraza es perfecta para disfrutar de animadas sesiones vermú con música, tardes de vinos y cenas al aire libre en un entorno repleto de solera.

Desconexión y naturaleza: las terrazas del Pazo de Toubes destacan por su excelente entorno natural.

Si el cuerpo pide escapar del asfalto, los alrededores esconden auténticos oasis. En Barbadás, la terraza de Os Faroles (A Valenzá) se asienta con carácter sobre los muros de una antigua vivienda rústica totalmente rehabilitada, ideal para veladas tranquilas con sabor a cocina casera contemporánea.

Tradición y modernidad: Os Faroles propone un punto de encuentro de ocio diferenciado en Barbadás.

Para los amantes del enoturismo, el sofisticado Pazo de Toubes (Cenlle) regala una experiencia exclusiva en plena comarca de O Ribeiro; su terraza del siglo XVIII invita a contemplar puestas de sol eternas con una copa de vino de alta gama entre espectaculares viñedos. Además, sirve de referencia para muchos eventos sociales.

Finalmente, en la comarca de Valdeorras, Villa Chicana (Vilamartín) rompe los moldes tradicionales del concepto habitual de terraza en el entorno de la piscina municipal, transformando el concepto de chiringuito en un enclave moderno y desenfadado con una cocina innovadora y una energía fantástica para alargar y disfrutar al máximo de los días estivales.