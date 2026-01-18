La portada de La Región de este domingo, 18 de enero

Las portadas de hoy

Ourense orientará el modelo gallego para los refugios climáticos

O Barco rinde culto a su producto estrella

Los tractoristas cortan la N-120 y continuarán manifestándose contra Mercosur

La ourensana Estela Prada investiga en Barcelona una cura al cáncer infantil

El juzgado condena a Mercadona por no pagar la prima anual a una trabajadora

Trump castiga con aranceles a los países con presencia militar en Groenlandia

El Arenteiro logra un valioso punto en Pasarón en su visita al Pontevedra (1-1)

Vida | El pianista trivés Fabio Álvarez escala al olimpo musical