La portada de La Región de este domingo, 18 de enero

Ourense orientará el modelo gallego para los refugios climáticos
O Barco rinde culto a su producto estrella
Los tractoristas cortan la N-120 y continuarán manifestándose contra Mercosur
La ourensana Estela Prada investiga en Barcelona una cura al cáncer infantil
El juzgado condena a Mercadona por no pagar la prima anual a una trabajadora
Trump castiga con aranceles a los países con presencia militar en Groenlandia
El Arenteiro logra un valioso punto en Pasarón en su visita al Pontevedra (1-1)
Vida | El pianista trivés Fabio Álvarez escala al olimpo musical
