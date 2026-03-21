LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 22 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 22 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La cifra de ourensanos que emigra se reduce a 218, el mínimo histórico
Viana reúne máscaras de toda la península
Damián, el bebé sorpresa que nació en casa con ayuda de los abuelos
Susana Rodríguez tomó posesión de su cargo como nueva alcaldesa de Coles
Irán desafía a Trump enviando un misil a una base americana a 4.000 kilómetros
El Ourense CF sumó un punto en Pasarón a pesar de la expulsión de Jerin
Vida | El presidente de “O Potiños”, Manolo Celta, comparte los 40 años de actividad de esta asociación fotográfica
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 22 de marzo
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 21 de marzo
COLAPSO ELÉCTRICO
El gran apagón hizo caer un 20% la producción eléctrica de Ourense
Lo último
¿Cuándo llega el Día de las Oportunidades?
CONTINÚAN LOS ATAQUES
Irán ataca Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes
AUMENTO DEL 8,1%
Un año con 7 heridos graves en 40 siniestros con patinete en Galicia
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 22 de marzo