La portada de La Región de este jueves, 16 de julio

La portada de La Región de este jueves.

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 16 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este jueves.

El negocio del alquiler mueve en Ourense 70 millones de euros anuales

Gran remontada, tango y Argentina a la final

Vuelca un camión y libera decenas de cerdos en Baltar: "Se ocorre cinco minutos antes cólleme"

El fiscal pide 2 años para un celador que besó sin su permiso a una compañera

A Xunta presenta un plan con 700 accións para dar pulo ao idioma galego

El mejor blanco gallego vuelve a ser este año un ribeiro: Cuñas Davia, de Cenlle

Extra | Xinzo preparó un completo programa para su Santa Mariña