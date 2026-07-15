La portada de La Región de este jueves, 16 de julio

LOS TITULARES DE HOY
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Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 16 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El negocio del alquiler mueve en Ourense 70 millones de euros anuales
Gran remontada, tango y Argentina a la final
Vuelca un camión y libera decenas de cerdos en Baltar: "Se ocorre cinco minutos antes cólleme"
El fiscal pide 2 años para un celador que besó sin su permiso a una compañera
A Xunta presenta un plan con 700 accións para dar pulo ao idioma galego
El mejor blanco gallego vuelve a ser este año un ribeiro: Cuñas Davia, de Cenlle
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