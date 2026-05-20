LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 21 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 21 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Sánchez ofrece “todo el apoyo a Zapatero” sin entrar en explicaciones
Xogos e carreiras en loita polo galego
Medio millar de inmigrantes de Ourense han tramitado de forma exprés su regularización
Simularon una boda como excusa de una fiesta y la dejan sin pagar, en A Mezquita
La Fiscalía solicita 9 años de cárcel por violar a un vecino con discapacidad
Ourense baja por primera vez de los 300 nacimientos en un trimestre
La concesionaria de la mina de wolframio de A Gudiña iniciará la actividad en 2027
A Merca celebra su pleno más tenso tras la denuncia del PSOE al alcalde
Ratifica ante el juez que Tomé le ofreció trabajo a cambio de favores sexuales
Un carballiñés, entre los activistas hechos prisioneros por Israel
A Gudiña recupera el tren matinal a Madrid pero peleará por más
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