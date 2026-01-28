La portada de La Región de este jueves, 29 de enero

Los titulares de este jueves de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 29 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Abanca superó los 900 millones de beneficio y ganó 160.000 clientes en 2025

Pendientes del agua y la nieve por la borrasca Kristin

El Gobierno activa la maquinaria para indultar a García Ortiz

El socavón de Pena Trevinca cortará la calle durante al menos dos meses

La regularización exprés beneficiará a 5.000 inmigrantes en la provincia

Una red de repetidores conecta a 210 núcleos sin señal de móvil

Galicia pretende alcanzar el reto de cero emisiones diez años antes que la UE

El Barça, único español en el “top 8” de un día aciago para el Madrid

Ábalos renuncia a su acta en el Congreso y facilita que el PSOE tenga un voto más

Amazon anuncia otro recorte masivo de empleos: 16.000 en todo el mundo