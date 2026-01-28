LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 29 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 29 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Abanca superó los 900 millones de beneficio y ganó 160.000 clientes en 2025
Pendientes del agua y la nieve por la borrasca Kristin
El Gobierno activa la maquinaria para indultar a García Ortiz
El socavón de Pena Trevinca cortará la calle durante al menos dos meses
La regularización exprés beneficiará a 5.000 inmigrantes en la provincia
Una red de repetidores conecta a 210 núcleos sin señal de móvil
Galicia pretende alcanzar el reto de cero emisiones diez años antes que la UE
El Barça, único español en el “top 8” de un día aciago para el Madrid
Ábalos renuncia a su acta en el Congreso y facilita que el PSOE tenga un voto más
Amazon anuncia otro recorte masivo de empleos: 16.000 en todo el mundo
