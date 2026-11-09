La portada de La Región de este martes, 10 de noviembre

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 10 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región. | La Región

El mercado de pisos turísticos retrocede en Ourense con las nuevas normas

Ourense estrena al fin el paraguas

Las detenciones en Xinzo y Verín dan fin a una trama de falsificación de ropa

Denunciados 31 conductores en una quedada de coches en Castro de Beiro

Los tres acusados de cinco incendios en Trives aceptan penas de hasta dos años

El alcalde de Punxín cesa a su teniente de alcalde y portavoz de CxG

Relacionado El alcalde de Punxín cesa a su teniente de alcalde días después de que este se postulase como su sustituto

La red social TikTok, acusada de permitir contenido de abusos sexuales a menores

Relacionado El Gobierno plantea paralizar TikTok en España por la difusión de vídeos de abuso sexual infantil

El Supremo permite votar a los 190.000 hijos de los afectados de la “ley de nietos”

El CEO de Nvidia reconoce una aventura con una espía china

+Deporte | Arqueros en Taboadela

Extra | Toda la San Martiño