LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 10 de noviembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 10 de noviembre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El mercado de pisos turísticos retrocede en Ourense con las nuevas normas
Ourense estrena al fin el paraguas
Las detenciones en Xinzo y Verín dan fin a una trama de falsificación de ropa
Denunciados 31 conductores en una quedada de coches en Castro de Beiro
Los tres acusados de cinco incendios en Trives aceptan penas de hasta dos años
El alcalde de Punxín cesa a su teniente de alcalde y portavoz de CxG
La red social TikTok, acusada de permitir contenido de abusos sexuales a menores
El Supremo permite votar a los 190.000 hijos de los afectados de la “ley de nietos”
El CEO de Nvidia reconoce una aventura con una espía china
+Deporte | Arqueros en Taboadela
Extra | Toda la San Martiño
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