La portada de La Región de este martes, 13 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 13 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Hacienda recaudará 1,6 millones con la baliza V16 en Ourense
A-52: Tregua en las movilizaciones
La empresa Copasa se perfila como la virtual ganadora del contrato de basuras
Ourense encabeza el ranking de las provincias con coches usados más caros
Falso despido en la panadería: tras cobrar el paro se casa con su jefe
Barbadás sanciona a la empresa de Atención no Fogar con 12.000 euros
El régimen cubano afronta el final de una era y teme las decisiones de Trump
El Gobierno anuncia incentivos fiscales a los caseros que no suban los alquileres
Jordi Sevilla exige un cambio de rumbo al PSOE y romper con el sanchismo
La Diócesis de Tui Vigo documenta antepasados gallegos del papa León XIV
El Madrid despide a Xabi Alonso
+Deporte | Más de 200 deportistas en el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu
LOS TITULARES DE HOY
PLAZA DESIERTA EN EL CHUO
Ourense cuenta con 8 nuevos profesionales en enfermería especializada en salud mental
LA PUNTILLA
Aún dicen
VÍA DE SERVICIO
El arma del suplicatorio
MUCHA IGUALDAD
Polígono y Córgono no pudieron romper el cero