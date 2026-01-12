La portada de La Región de este martes, 13 de enero

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 13 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Hacienda recaudará 1,6 millones con la baliza V16 en Ourense

A-52: Tregua en las movilizaciones

La empresa Copasa se perfila como la virtual ganadora del contrato de basuras

Ourense encabeza el ranking de las provincias con coches usados más caros

Falso despido en la panadería: tras cobrar el paro se casa con su jefe

Barbadás sanciona a la empresa de Atención no Fogar con 12.000 euros

El régimen cubano afronta el final de una era y teme las decisiones de Trump

El Gobierno anuncia incentivos fiscales a los caseros que no suban los alquileres

Jordi Sevilla exige un cambio de rumbo al PSOE y romper con el sanchismo

La Diócesis de Tui Vigo documenta antepasados gallegos del papa León XIV

El Madrid despide a Xabi Alonso

+Deporte | Más de 200 deportistas en el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu