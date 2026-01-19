LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 20 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 20 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Descartan fallo humano o exceso de velocidad en la tragedia de Adamuz
Os fachós iluminan la noche de Caldelas
Las agresiones a los profesionales de la sanidad aumentan, 73 en el año 2025
La Xunta da luz verde al pacto para descentralizar los estudios de Medicina
El Supremo mantiene en prisión a Koldo y Ábalos por elevado riesgo de fuga
Mañueco convoca elecciones para el próximo 15 de marzo en Castilla y León
La tensión entre Europa y EEUU dispara el precio del oro y la plata
Julio Iglesias pide el archivo de sus denuncias en España
Fallece a los 93 años el icónico diseñador de moda italiano Valentino
+Deporte | El Ourense Atletismo Femenino se impuso en la Copa Gallega de clubes
