LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 19 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 19 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La temperatura caerá a la mitad tras marcar un pico de 42,5o en Ourense
La estación del Campus, con más vegetación, marca mayor temperatura que la de A Ponte
La ciudad, una pasarela del folclore del mundo
Un ourensano que llevaba cocaína se delata al cruzar la calle indebidamente
La UE avala la extradición de los menores llegados a Ceuta
Trump declara Ormuz como “territorio EEUU”, en su red social
Un nuevo terremoto, de 4,8o de magnitud, mantiene a Granada en alerta
Graciela Diéguez, alcaldesa: el BNG recupera el bastón de mando de Viana, seis años después
Inolvidable Juan Tamariz, maestro e icono de la magia en España, fallece a los 83 años
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Un fuerte olor a humo invade Ourense en una jornada de varias alertas
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