La portada de La Región de este miércoles, 19 de agosto.

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La temperatura caerá a la mitad tras marcar un pico de 42,5o en Ourense

La estación del Campus, con más vegetación, marca mayor temperatura que la de A Ponte

La ciudad, una pasarela del folclore del mundo

Un ourensano que llevaba cocaína se delata al cruzar la calle indebidamente

La UE avala la extradición de los menores llegados a Ceuta

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Trump declara Ormuz como “territorio EEUU”, en su red social

Un nuevo terremoto, de 4,8o de magnitud, mantiene a Granada en alerta

Graciela Diéguez, alcaldesa: el BNG recupera el bastón de mando de Viana, seis años después

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Inolvidable Juan Tamariz, maestro e icono de la magia en España, fallece a los 83 años