LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 21 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 21 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Barrio pobre, barrio rico: la brecha de renta se dispara en la ciudad
Impulso al renacer del Monasterio de Trandeiras
Ourense es la provincia de España con los hogares más dependientes de la pensión
A juicio una mujer acusada de quemar su vivienda para vengarse del banco
El otoño pasa de la temperatura estival a la invernal: -5,4o en Calvos de Randín
La guerra de Irán eleva un 34% el coste de los materiales de construcción
Ana Vázquez será de nuevo la cabeza de lista del PP en Ourense el 29-N
El Supremo critica al Constitucional por su sentencia sobre la amnistía
Parejas con hijos y sin papeles tendrán derecho a pensión de viudedad
Galardón de la Fundación Barreiros: Francisco J. Riberas, el empresario que ha llevado Gestamp al éxito internacional
Xornal Escolar | Os cativos levan a vendima á aula
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El "efecto Ohio" en Ourense: Barbadás predice el voto de las generales y Melón el de la provincia
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Pagará 540 euros por arrojar 35 conos al centro de la carretera N-525 en Ourense
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