La portada de La Región de este miércoles, 21 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 21 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Portada de La Región del miércoles, 21 de octubre. | La Región

Barrio pobre, barrio rico: la brecha de renta se dispara en la ciudad

Impulso al renacer del Monasterio de Trandeiras

Ourense es la provincia de España con los hogares más dependientes de la pensión

A juicio una mujer acusada de quemar su vivienda para vengarse del banco

El otoño pasa de la temperatura estival a la invernal: -5,4o en Calvos de Randín

La guerra de Irán eleva un 34% el coste de los materiales de construcción

Ana Vázquez será de nuevo la cabeza de lista del PP en Ourense el 29-N

El Supremo critica al Constitucional por su sentencia sobre la amnistía

Parejas con hijos y sin papeles tendrán derecho a pensión de viudedad

Relacionado Las parejas con hijos y una convivencia de más de dos años tendrán derecho a pensión de viudedad

Galardón de la Fundación Barreiros: Francisco J. Riberas, el empresario que ha llevado Gestamp al éxito internacional

Xornal Escolar | Os cativos levan a vendima á aula