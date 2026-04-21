LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 22 de abril
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 22 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El Concello admite que las obras en la avenida de Portugal son solo parcheo
La Fiscalía le pide 14 años de cárcel por matar a un joven en Ourense
Trump extiende el alto el fuego hasta que se completen las negociaciones
Ourense aumenta a 22, seis más que en 2025, las brigadas contra incendios
El Gobierno blindará la vivienda pública para que no llegue al mercado libre nunca
El CD Velle agranda su historia al cumplir cincuenta años y mil partidos
La mejoría del COB, sin premio
Las abejas, pieza clave para regenerar los montes arrasados por el fuego
Xornal Escolar Os cativos levan o deporte ás rúas de Seixalbo
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