La portada de La Región de este miércoles, 22 de abril

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 22 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Las portadas del día
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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 22 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy
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El Concello admite que las obras en la avenida de Portugal son solo parcheo

La Fiscalía le pide 14 años de cárcel por matar a un joven en Ourense

Trump extiende el alto el fuego hasta que se completen las negociaciones

Ourense aumenta a 22, seis más que en 2025, las brigadas contra incendios

El Gobierno blindará la vivienda pública para que no llegue al mercado libre nunca

El CD Velle agranda su historia al cumplir cincuenta años y mil partidos

La mejoría del COB, sin premio

Las abejas, pieza clave para regenerar los montes arrasados por el fuego

Xornal Escolar Os cativos levan o deporte ás rúas de Seixalbo

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