La portada de La Región de este miércoles, 25 de marzo

Las portadas de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 25 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región

El 78% de testamentos vitales de ourensanos piden aplicar eutanasia

El artista de 90 años que expone al pie del camino

Un ourensano, apuñalado en Asturias por la expareja de su hermana

Intentó huir de la Policía por la ciudad drogado y en un coche robado

El Gobierno eximirá del IVA a pequeños autónomos porque así se lo exige Junts

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Trump envía tropas a Ormuz y afirma que “esta guerra ya está ganada”

Los coches de los ourensanos, los más viejos de España, con 18,2 años de media

San Rosendo inicia las obras para la residencia de Verín, para cien mayores

Sanidade y O’Mega llegan al acuerdo que acaba con la huelga en primaria

La ourensana Vane Sotelo cumple cien partidos con la selección española

Xornal Escolar A asignatura de andar polas rúas con seguridade