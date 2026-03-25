LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 25 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 25 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El 78% de testamentos vitales de ourensanos piden aplicar eutanasia
El artista de 90 años que expone al pie del camino
Un ourensano, apuñalado en Asturias por la expareja de su hermana
Intentó huir de la Policía por la ciudad drogado y en un coche robado
El Gobierno eximirá del IVA a pequeños autónomos porque así se lo exige Junts
Trump envía tropas a Ormuz y afirma que “esta guerra ya está ganada”
Los coches de los ourensanos, los más viejos de España, con 18,2 años de media
San Rosendo inicia las obras para la residencia de Verín, para cien mayores
Sanidade y O’Mega llegan al acuerdo que acaba con la huelga en primaria
La ourensana Vane Sotelo cumple cien partidos con la selección española
Xornal Escolar A asignatura de andar polas rúas con seguridade
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GALICIA SE SITÚA EN 16,7
Ourense tiene los coches más viejos de España con una media de 18,2 años