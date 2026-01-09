La portada de La Región de este sábado, 10 de enero

LOS TITULARES DE HOY

Los placeros desmontan a Jácome y renuncian a prorrogar la concesión

Los alquileres alcanzaron en 2025 subidas récord en Ourense

Xinzo cuenta las horas para iniciar el Entroido

Educación anuncia la convocatoria de 1.601 plazas para profesorado en 2026

El papa León XIV no visitará Galicia este año pero sí Canarias, Barcelona y Madrid

Trump se reunirá con Machado y se ofrece a compartir el Nobel de la Paz

Europa vota a favor del tratado y los agricultores anuncian nuevas movilizaciones

