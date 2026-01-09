La portada de La Región de este sábado, 10 de enero

Los titulares de La Región de este sábado, 10 de enero

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 10 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este sábado, 10 de enero | La Región

Los placeros desmontan a Jácome y renuncian a prorrogar la concesión

Los alquileres alcanzaron en 2025 subidas récord en Ourense

Xinzo cuenta las horas para iniciar el Entroido

Relacionado Xinzo se prepara para cinco semanas de Entroido llenas de música y tradición

Educación anuncia la convocatoria de 1.601 plazas para profesorado en 2026

El papa León XIV no visitará Galicia este año pero sí Canarias, Barcelona y Madrid

Trump se reunirá con Machado y se ofrece a compartir el Nobel de la Paz

Europa vota a favor del tratado y los agricultores anuncian nuevas movilizaciones

Relacionado La UE da luz verde al acuerdo con Mercosur tras adoptar salvaguardas al sector agrícola

La revista Lecturas, para los lectores de La Región