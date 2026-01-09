LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 10 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 10 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los placeros desmontan a Jácome y renuncian a prorrogar la concesión
Los alquileres alcanzaron en 2025 subidas récord en Ourense
Xinzo cuenta las horas para iniciar el Entroido
Educación anuncia la convocatoria de 1.601 plazas para profesorado en 2026
El papa León XIV no visitará Galicia este año pero sí Canarias, Barcelona y Madrid
Trump se reunirá con Machado y se ofrece a compartir el Nobel de la Paz
Europa vota a favor del tratado y los agricultores anuncian nuevas movilizaciones
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
PODCAST Y VÍDEO
EL PRIMER CAFÉ | Viernes, 9 de enero
CRÓNICAS DE INVIERNO
Lo que ocurre cuando zarpa el amor
PREMIOS CINEMATOGRÁFICOS
“Sirat”, nominada a los Bafta en mejor película de habla no inglesa
Trump, impensado aliado de Sánchez