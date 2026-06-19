LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 20 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 20 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La “zona cero” de las riadas recuenta daños y comparte solidaridad
Una mujer sin carné se fuga de un control de tráfico en Verín y hiere a un agente
El verano empieza este fin de semana a la espera de una ola de fuerte calor
Esgos impone a sus vecinos limitaciones en el uso del agua
El vasco Xabi Oroz ocupará el puesto de Isaac Vázquez, que jugará en la ACB
Santalices, fillo adoptivo: “Aquí aprendín os meus valores”
Especial Piscinas y zonas de baño contra el calor
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
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