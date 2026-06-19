ZONA CERO
Día 2 tras las riadas en las comarcas de Viana y Valdeorras

La portada de La Región de este sábado, 20 de junio

LOS TITULARES DE HOY

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 20 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

Los titulares de La Región de este sábado, 20 de junio
Los titulares de La Región de este sábado, 20 de junio | La Región

Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 20 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este sábado, 20 de junio
Los titulares de La Región de este sábado, 20 de junio | La Región

La “zona cero” de las riadas recuenta daños y comparte solidaridad

Una mujer sin carné se fuga de un control de tráfico en Verín y hiere a un agente

El verano empieza este fin de semana a la espera de una ola de fuerte calor

Esgos impone a sus vecinos limitaciones en el uso del agua

El vasco Xabi Oroz ocupará el puesto de Isaac Vázquez, que jugará en la ACB

Santalices, fillo adoptivo: “Aquí aprendín os meus valores

Especial Piscinas y zonas de baño contra el calor

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