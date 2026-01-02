La portada de La Región de este sábado, 3 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 3 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Uno de cada tres coches no puede acceder al centro por contaminante
Obra de Xosé Cid: a porta da Ribeira Sacra
Ola de robos en Nochevieja en O Barco: desvalijaron cinco casas
Las bengalas en el champán, probable causa de la tragedia en los Alpes suizos
El Ejecutivo elude explicar la situación del pederasta Martiño Ramos
El PP afirma que la baliza V-16 es otro “sablazo fiscal” del Gobierno central
Los fuegos caseros causan 19 muertes ya esta Navidad, tres en Galicia
Los Reyes Magos ya llegaron a Barbadás
Estramadura, e a decisión do PSOE
CRÓNICAS DE INVIERNO
Vayan saliendo lentamente de las fiestas
FÚTBOL SALA
El Ontime vuelve al ruedo