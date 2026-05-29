LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 30 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 30 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El Banco de Alimentos se vacía, sin donaciones ni voluntarios
Jorge Bermello, un emprendedor de 90 años
La genética vikinga y la escasez de sol aumentan la incidencia de la esclerosis múltiple en Galicia
El Supremo abre la puerta a desbloquear el plan eólico al dar la razón a la Xunta
Educación reduce el horario de clase para los tutores en la Secundaria gallega
Denunciadas 47 personas por carreras ilegales de coches en Cea
Junts se suma al PNV en la presión a Sánchez para que convoque elecciones
Valdeorras dedica este fin de semana a la exaltación de sus vinos
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 30 de mayo
MÁS DE SEIS HORAS
Las dos perspectivas sobre Ourense chocan en el pleno de la Diputación
Lo último
A caza do home
¡ES UN ANUNCIO!
Emma la alta
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Galán vaticina que el crecimiento de Iberdrola va a ser “imparable”
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 30 de mayo