LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 9 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 9 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El buen tiempo da impulso al turismo en Ourense en el puente del Pilar
Condenado a cuatro años por estafar a su vecina de 83 años, que testó a su favor
El fallecimiento de Maricarmen vuelve aún más agresivo el discurso político
Maduro y su esposa, acusados ahora de torturadores por el fiscal de Nueva York
El Supremo anula las limitaciones del Gobierno para crear universidades
La “audaz e innovadora” Anne Carson gana el Nobel de Literatura
Beiras, adeus á forza motriz do moderno nacionalismo en Galicia
Presentación en San Cibrao | Rueda: “toca coidar aos que nos coidaron”
Foro La Región | Elena Élez: “La genética hereditaria sólo explica el 20% de los casos de cáncer”
La Revista | José Pérez Gil, del barco al asador
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Horóscopo del día: viernes, 9 de octubre