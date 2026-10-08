La portada de La Región de este viernes, 9 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 9 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este viernes, 9 de octubre.

El buen tiempo da impulso al turismo en Ourense en el puente del Pilar

Condenado a cuatro años por estafar a su vecina de 83 años, que testó a su favor

El fallecimiento de Maricarmen vuelve aún más agresivo el discurso político

Maduro y su esposa, acusados ahora de torturadores por el fiscal de Nueva York

El Supremo anula las limitaciones del Gobierno para crear universidades

La “audaz e innovadora” Anne Carson gana el Nobel de Literatura

Beiras, adeus á forza motriz do moderno nacionalismo en Galicia

Presentación en San Cibrao | Rueda: “toca coidar aos que nos coidaron”

Foro La Región | Elena Élez: “La genética hereditaria sólo explica el 20% de los casos de cáncer”

La Revista | José Pérez Gil, del barco al asador