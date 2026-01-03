¿Sabe usted que seica el alcalde de Barbadás todavía no sabe por qué ha sido denunciado?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la situación de Xosé Carlos Valcárcel
¿Sabe usted que Barbadás continúa siendo epicentro informativo por sus líos municipales? ¿Que, según cuentan los vientos, Xosé Carlos Valcárcel todavía no ha sido notificado exactamente de lo que se le acusa en su expartido? ¿Que seica ya ha pedido ver el expediente para poder conocer los detalles? ¿Que no parece que este vaya a ser el último episodio de esta historia?
