Para qué sirve la OTAN

¿Si un miembro amenaza con apropiarse con una parte del territorio de uno de sus integrantes, incluso amaga con la intervención militar cuando este organismo, en su carta fundacional, contempla la defensa mutua de todos y cada uno de sus miembros?

Habrá que reconsiderar la vigencia o viabilidad de esta organización militar para la seguridad compartida, ante la situación que se está viviendo, en la que prevalece la fuerza unilateral ante la legalidad colectiva.

Es evidente que el cambio de manos de un territorio de forma caprichosa, por parte de un matón que únicamente se basa en su fuerza militar despreciando el derecho internacional, es totalmente rechazable y despreciable por el conjunto de los países que comparten la misma organización y se consideran socios. De la misma forma su afán en embargar un producto -petróleo- a un país independiente.

¿Podrá embargarnos el aceite de oliva?

La posición del Gobierno español es clara pero es y será rechazada, sistemáticamente, por la oposición política, quien evidencia, una vez más, el afán de desgaste, para ser ellos los indicados para ocupar esa misión que solo el pueblo decide periódicamente.

Ante esta agresión, ante tal autoritarismo, ante tan exacerbado empeño de defensa de sus petrodólares, violando toda norma de convivencia pacífica, solo cabe una respuesta unitaria de rechazo y desprecio a la ambición, soberbia y prepotencia de un desalmado capaz de sacrificar todo y a todos con tal de satisfacer su ego.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)