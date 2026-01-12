Bruselas retoma la idea de crear un ejército europeo

La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a debatir sobre la creación de una fuerza militar para el continente bajo dos premisas: que sea permanente y que sea lo suficientemente potente como para defenderse de amenazas externas sin la ayuda de Estados Unidos, para lo cual se necesitarían unos 100.000 soldados.

Esta idea, que no es nueva, resurge ahora en plena crisis con el país que lidera Donald Trump a cuenta de sus pretensiones de anexionar Groenlandia, y mientras Rusia prosigue su guerra contra Ucrania. Quien decidió volver a ponerla sobre la mesa fue el comisario de Defensa, al recordar durante una ponencia que la "columna vertebral de la fuerza militar en Europa" son los 100.000 efectivos que Estados Unidos mantiene en el viejo continente.

Ante este planteamiento, en una comparecencia ante los medios este mismo lunes, el portavoz comunitario para asuntos de Defensa ha admitido "deficiencias críticas" en la estrategia militar de Europa, y ha apuntado que no hay un plan concreto sobre la mesa para solventar la situación.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre, la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, llegaron a plantear la mutualización de las capacidades militares de los Estados miembro y la supresión de burocracia para desplazar los ejércitos europeos y de los aliados de la OTAN por el continente.

Falta de unidad

El comisario lituano advirtió en la mencionada conferencia que el principal problema del bloque comunitario es la falta de unidad y, en este sentido, se preguntó quién coordinaría una agresión militar contra uno de los Estados miembros.

Y, a la vista de que no existe "una plataforma de liderazgo" claro para ello, ha recordado otro planteamiento de Francia y Alemania sobre la creación de un consejo de seguridad europeo habilitado para "tomar decisiones importantes con rapidez".