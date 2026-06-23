Netanyahu llama a reforzar la industria de defensa de Israel: "Quiero independencia armamentística"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha apelado a reforzar la industria militar de su país al objeto de liberarse de la "dependencia de Estados Unidos", en un momento de tensiones con el presidente Trump a raíz de la estrategia en Oriente Próximo.

"Quiero independencia armamentística", ha proclamado el dirigente de un país que ya destina a defensa aproximadamente uno de cada cinco euros públicos y que cuenta con alguna de las principales empresas del ramo a nivel mundial, como Elbit Systems.

"Agradezco profundamente el apoyo que hemos recibido de nuestros amigos estadounidenses, pero necesitamos liberarnos de la dependencia y construir nuestra propia red de armamento independiente", ha sostenido Netanyahu desde uno de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, territorio de Palestina, desde donde ha insistido en la necesidad de "construir más y más poderío" militar. "Eso determinará quiénes somos", ha reivindicado.

Este llamamiento de Netanyahu se produce en un momento en el que Israel tiene varias campañas militares abiertas, siendo sus principales focos de atención la Franja de Gaza y el sur de Líbano.

De hecho, su negativa a poner fin a los ataques sobre su vecino del norte, que está poniendo en peligro el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, está detrás de la distancia entre Trump y Netanyahu.

El inquilino de la Casa Blanca, que había llegado a solicitar para su "amigo Bibi" el indulto en los casos de corrupción que tiene abiertos, recientemente lo tachó de "loco" e incluso le advirtió de que acabaría en la cárcel por sus acciones militares. De hecho, en varias ocasiones le ha pedido "moderación", sin que esas palabras hayan calado en el líder del país hebreo.