Taiwán se suma a la lista de países que llevan su gasto militar a cifras récord

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, aspira a que el presupuesto en materia de defensa supere por primera vez el billón de dólares taiwaneses (unos 32.000 millones de euros), lo que supondría una cifra récord al situar el gasto militar por encima del 3% del PIB de la isla.

En medio de fuertes tensiones con China, que no abandona su reclamación sobre este territorio, y de negociaciones con Estados Unidos para comprar armamento, el responsable del gobierno de Taiwán ha mostrado su "determinación" de destinar más fondos a esta cuestión. "Invertir en defensa es invertir en la paz", ha argumentado en una reunión con su gabinete para perfilar las líneas básicas del próximo presupuesto.

Para el presidente, la posibilidad de que la isla cuente con una mayor capacidad defensiva supone un esfuerzo por "preservar la paz y la estabilidad" en la región, toda vez que genera un efecto disuasorio ante eventuales amenazas.

Este incremento del gasto militar proyectado desde Taipéi se suma a los esfuerzos en el mismo sentido por parte de los aliados europeos de la OTAN, constantemente compelidos por el presidente Trump a gastar más en defensa, pero también a posiciones como las de Israel, cuyo presupuesto para material bélico copa prácticamente un tercio del presupuesto.

"Dividendo de la IA"

Y, tras anticipar que el país contará el año que viene con unos 6.400 millones de euros adicionales debido a "las ventajas acumuladas" en el segmento de los semiconductores, entre otras patas de su industria, ha anticipado un pago que ronda los 270 euros por persona en forma de "dividendo de la IA".

"Los frutos del crecimiento serán compartidos por todos. Continuaremos aprovechando la oportunidad histórica que brinda la IA, fortaleciendo Taiwán e invirtiendo en Taiwán, al tiempo que cuidamos de cada taiwanés que se esfuerza por salir adelante", ha resumido, incidiendo en que la tecnología debe impulsar la economía y "el progreso nacional", con "mejoras en la vida cotidiana de la población".