El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha vuelto a poner el foco en la importancia de que Europa mantenga el apoyo económico a Ucrania para hacer frente a la invasión que Rusia trata de acometer desde 2022 y no solo por un criterio de solidaridad dentro del continente, sino porque las pretensiones del Kremlin van más allá.

"Rusia sabe exactamente lo que quiere, y quiere algo más que Ucrania", ha sostenido el canciller germano ante el Bundestag durante el debate sobre el presupuesto del próximo año y las partidas de apoyo a Kiev, que alcanzan los 11.600 millones de euros y que han recibido críticas tanto desde la izquierda como desde la ultraderecha del país.

Frente a esa oposición, Merz ha señalado la escalada del conflicto, que Rusia ha llevado a la región báltica, al mar Negro, a Polonia y a la propia Alemania. Es por ello que, desde su punto de vista, es necesario que Europa "establezca límites claros a Rusia".

Dicho esto, en un ataque a la ultraderecha, Merz ha sostenido que quien no entiende esto "o bien no entiende el mundo tal y como es, o bien persigue una agenda muy distinta", señalando a quienes van contra "la libertad, la apertura y los valores liberales" alemanes.