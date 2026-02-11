La OTAN reforzará la presencia militar en Ártico y Rusia amenaza con "contramedidas"

La OTAN ha anunciado hoy que reforzará su presencia militar en el Ártico para garantizar que la región "siga siendo segura". Es el objetivo de la operación Centinela del Ártico, fruto del acuerdo entre el secretario general de la Alianza Atlántica con el presidente de Estados Unidos en medio de las tensiones provocadas a raíz de la ambición de Donald Trump de hacerse con Groenlandia.

Esta operación, como ha explicado el líder militar de la OTAN, tiene por objetivo no solo salvaguardar la defensa de los aliados, sino también "mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo". Además, integrará otras misiones puestas en marcha por algunos miembros de la alianza, como Resistencia Ártica, las maniobras en las que participaron varios países europeos en plena crisis con el inquilino de la Casa Blanca y que motivó nuevas amenazas de aranceles a Europa.

Se trata, como ha explicado a continuación el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de aprovechar todas las fortalezas de la Alianza al reunir "bajo un enfoque operativo común" todas las actividades de la OTAN y de los aliados en el Alto Norte, con lo que se puede lograr "un mayor impacto". De este modo, queda clara, ha profundizado, la determinación de la organización que dirige de cara al objetivo de "garantizar la seguridad del Ártico".

"Es muy relevante, especialmente para asegurar que las inversiones que se realicen tengan seguridad a largo plazo y que Rusia y China no obtengan acceso a la economía groenlandesa", ha defendido el ex primer ministro de Países Bajos, alineado una vez más con las tesis de Trump sobre la seguridad de Groenlandia.

"Contramedidas" de Rusia

Tras conocer este nuevo despliegue, las autoridades de Rusia han mostrado su rechazo. "Si Groenlandia es militarizada y se crean allí capacidades militares dirigidas contra Rusia, adoptaremos las contramedidas apropiadas, incluidas algunas a nivel militar y técnico", ha amenazado el ministro de Exteriores.

Y, a dos semanas de que se cumplan cuatro años desde que Putin ordenara invadir Ucrania, ha sostenido que la "posición fundamental" del Kremlin pasa por que "el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y de cooperación".