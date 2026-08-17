Trump amenaza también a Omán: "Los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo"

En medio de la crisis abierta en Oriente Próximo a raíz de la irrupción militar de Estados Unidos e Israel en Irán, el presidente Trump ha dirigido también sus amenazas bélicas contra Omán, país que hasta ahora había ejercido como mediador. "Si se interpone en nuestro camino, vamos a bombardearlos hasta dejarlos hechos polvo", ha proferido el inquilino de la Casa Blanca, preocupado por el bloqueo del tráfico marítimo en el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz.

Mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán continúan paralizadas y la guerra iniciada el último día de febrero vive una suerte de impasse, la reacción de Trump guarda relación con las declaraciones del portavoz del ministerio de Exteriores de la república islámica sobre un acuerdo inminente con Omán para gestionar el tránsito marítimo por Ormuz. "Se pretende formular un mecanismo que garantice tanto la soberanía y los derechos soberanos de los dos estados ribereños como el paso seguro de los buques mercantes en esta vía marítima", explicó sin concretar si este sistema implicaría el pago de peajes que ya ensaya Teherán pese al rechazo del panorama internacional.

Este anuncio ha irritado a Donald Trump, quien ha protagonizado una entrevista telefónica en Fox News para advertir de que el ejército de Estados Unidos solo ha usado una cantidad "insignificante" de armamento en la región, de modo que puede ampliar sus ataques. En este contexto, ha recomendado a Irán "izar la bandera blanca" y "rendirse", al tiempo que ha advertido a Omán para que no se entrometa.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos explota contra Mascate. El pasado mes de mayo se ganó una reprimenda de la ONU por asegurar que "destruiría" Omán si negociaba mecanismos de paso por Ormuz con Irán, y llegó a ser rectificado por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien limitó cualquier ataque contra el país árabe al plano económico, en forma de sanciones.

En este contexto, la guerra que según los planes de Trump debería haber durado apenas unas semanas, enfila ya su sexto mes sin que se vislumbre un horizonte de conclusión y en medio de una creciente división entre los miembros del ejecutivo norteamericano. Su número dos, JD Vance, ya mostró en varias ocasiones su firme oposición a la prolongación de este conflicto, consciente de que la subida de precio de los combustibles supone un importante riesgo político para el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato, fijadas para el próximo mes de noviembre.

Sin embargo, en su última aparición en medios de comunicación, Trump ha negado que tenga "prisa" por retirarse de Irán y ha descartado ofrecer algún nuevo plazo para la finalización de los ataques. Es más, ha sostenido que las midterm "no tienen nada que ver" con el planteamiento de Estados Unidos en la guerra en Oriente Próximo.