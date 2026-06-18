En Portada Ourense: 517 mujeres amenazadas

Es la violencia que no cesa, unas de las más difíciles de entender y combatir en los tiempos que corren, aquí mismo, donde hemos luchado tantos años por que la libertad de separarse sea tan legítima como la libertad de encontrarse. Pero algo falla, buena prueba de ello es que 517 mujeres necesitan protección o seguimiento policial, en este momento, en la provincia de Ourense. Es decir, están bajo el amparo del Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), una red informática y operativa del Ministerio del Interior creada en 2007. No tenemos 517 policías para custodiar a 517 mujeres: algo falla en el sistema, pero no en el policial, sino en el social.

La de género un tipo de violencia que se desata con la virulencia de una tormenta y se expande a la velocidad del fuego, muchas veces de la mano de un cuchillo y con los hijos entremedias. Así ocurrió ayer en el barrio de San Francisco de la ciudad, adonde nos condujo un reguero de sangre frente al portal número 8 de la calle Monte Seixo. Un hombre de origen latino apuñaló a su expareja en presencia de sus dos hijas menores. Unas horas después, en Allariz, otro hombre de la misma procedencia se arrojó de un segundo piso tras amenazar con explosionar la vivienda, todo ello después una discusión de pareja.

Un reciente estudio de Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universitat de València (UV), analiza si la eliminación de la violencia contra las mujeres es una meta alcanzable en un futuro próximo. La investigación, publicada en la prestigiosa revista Nature Communications, concluye que este objetivo "no es realista a corto plazo". El informe recoge una macroencuesta realizada en el primer mundo de la UE a más de 114.000 mujeres: el 30,7% de ellas, el equivalente a 50 millones, aseguran haber sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida desde los 15 años.

El documento aporta dos conclusiones preocupantes: la primera es que algunos de los países más desarrollados y con mayores niveles de igualdad de género en la UE registran niveles de violencia tan altos o más que la media europea. La segunda refleja que las generaciones más jóvenes declaran niveles de violencia iguales o superiores a los de las generaciones mayores. La pregunta que les planteo es la siguiente: ¿cómo es posible que esto ocurra en sociedades democráticas... después de tantos miles millones invertidos en educación y de tantas leyes en pro de la igualdad?