¿Sabe usted que en Cartelle hay un rey mago que suma 20 años de oro, incienso y mirra?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el habitual rey mago de Cartelle
¿Sabe usted que hay un Rey Gaspar que lleva más de 20 años acudiendo a Cartelle para atender en persona las siempre llenas de ilusión peticiones de los niños? ¿Que es el mismo Gaspar que suma ya más de cinco años acudiendo al Colegio de Médicos y Farmacéuticos? ¿Que este año no faltará a su cita anual, que hace compatible con sus responsabilidades institucionales y de carácter solidario?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Estramadura, e a decisión do PSOE
ATAQUE DE EEUU A VENEZUELA
Gisela Vidal, venezolana residente en Ourense: "Estoy feliz de que empiece otra vez a ser libre"