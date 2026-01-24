La portada de La Región de este domingo, 25 de enero

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 25 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Portada de La Región | La Región

Casas de 60.000 euros para reformar reviven el exterior de la ciudad

Los felos toman la sierra bajo la nieve

Regaló los 400.000 euros del Gordo al hombre que le hizo un favor

La borrasca Ingrid se retira tras dejar aldeas incomunicadas

El COB compitió dos cuartos ante el Estudiantes y adiós a la Copa (71-90)

El Arenteiro jugó mejor, pero el Racing tuvo más pegada (2-0)

Vida | Ramón Teira es la cara visible de la asociación que engloba a los grupos de música alternativa de Valdeorras