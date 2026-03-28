La portada de La Región de este domingo, 29 de marzo

Las portadas de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 29 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de este domingo

Colegios e institutos de Ourense en busca de la ingrata tarea de director

Un párroco itinerante ante la falta de curas

Un repostaje en la gasolinera cuesta 20 euros más en esta Semana Santa

“La parte social es la que al final determina la longevidad de la gente"

Paso atrás del COB en el Pazo frente a un acertado y serio Zamora (84-105)

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El Arenteiro pierde frente a Unionistas y sigue en una tensa cuesta abajo (3-1)

Vida | Marta Bobo, la primera gimnasta olímpica gallega, rememora 1984: “Recuerdo desayunar con Carl Lewis”