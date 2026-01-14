La portada de La Región de este jueves, 15 de enero

LOS TITULARES DE HOY

Las portadas de este jueves, 15 de enero de La Región.

Crece la brecha salarial entre Ourense y el resto de las provincias gallegas

Los ganaderos ourensanos se plantean llevar sus tractores hasta Madrid

La subida del SMI beneficiará a más de 13.500 trabajadores en la provincia

El TSXG duplica la pena a un joven que tenía una relación con una niña de 14 años

O Barco sigue esperando por su circunvalación

Xunqueira de Ambía se posiciona contra la planta de biogás en A Limia

Rueda considera “intolerable” una financiación a la carta para Cataluña

Los exámenes de selectividad serán entre el 2 y el 4 de junio en Galicia

Isaac Vázquez: “Ver el Pazo lleno es un apoyo fundamental”

Fallece el sacerdote, arquitecto y expresidente de C.D. Ourense, Ramiro Lamas

El Albacete deja fuera de la Copa al Real Madrid en el debut de Arbeloa

