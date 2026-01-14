LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 15 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 15 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Crece la brecha salarial entre Ourense y el resto de las provincias gallegas
Los ganaderos ourensanos se plantean llevar sus tractores hasta Madrid
La subida del SMI beneficiará a más de 13.500 trabajadores en la provincia
El TSXG duplica la pena a un joven que tenía una relación con una niña de 14 años
O Barco sigue esperando por su circunvalación
Xunqueira de Ambía se posiciona contra la planta de biogás en A Limia
Rueda considera “intolerable” una financiación a la carta para Cataluña
Los exámenes de selectividad serán entre el 2 y el 4 de junio en Galicia
Isaac Vázquez: “Ver el Pazo lleno es un apoyo fundamental”
Fallece el sacerdote, arquitecto y expresidente de C.D. Ourense, Ramiro Lamas
El Albacete deja fuera de la Copa al Real Madrid en el debut de Arbeloa
PODCAST Y VÍDEO
EL PRIMER CAFÉ | Miércoles, 14 de enero
Lo último
UN SALTO CUALITATIVO
La Liga Nacional espera al Ourense Volei Praia
FALTA DE INFORMES
Transparencia denuncia los incumplimientos del Gobierno
TENSAR EL ARCO
Emerge la punta del iceberg Caracas-Madrid
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA
Las autonomías rechazan el “chantaje” ideado por Montero