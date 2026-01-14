La portada de La Región de este jueves, 15 de enero

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 15 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Crece la brecha salarial entre Ourense y el resto de las provincias gallegas

Los ganaderos ourensanos se plantean llevar sus tractores hasta Madrid

La subida del SMI beneficiará a más de 13.500 trabajadores en la provincia

El TSXG duplica la pena a un joven que tenía una relación con una niña de 14 años

O Barco sigue esperando por su circunvalación

Xunqueira de Ambía se posiciona contra la planta de biogás en A Limia

Rueda considera “intolerable” una financiación a la carta para Cataluña

Los exámenes de selectividad serán entre el 2 y el 4 de junio en Galicia

Isaac Vázquez: “Ver el Pazo lleno es un apoyo fundamental”

Fallece el sacerdote, arquitecto y expresidente de C.D. Ourense, Ramiro Lamas

El Albacete deja fuera de la Copa al Real Madrid en el debut de Arbeloa