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La portada de La Región de este lunes, 13 de abril
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Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 13 de abril. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Trump bloquea Ormuz ante el fracaso de las negociaciones con Irán
Ourense, co patriarca “aquí, agora e sempre”
Muere en accidente de tráfico en San Cibrao al poco tiempo de jubilarse
Amenazó a su vecino con acuchillarlo por acoso a su mujer: “La come con la mirada”
Manzaneda marca la mínima de España tras un registro de -5,5º C
Los húngaros dan la espalda a Orbán y votan en masa por Peter Magyar
La UD Ourense no pudo con un Fabril que asciende (3-0)
El Arenteiro empata en Barakaldo, pero sigue virtualmente descendido (1-1)
El Barbadás rompe la racha negativa tras imponerse al Céltiga en Os Carrís
Carlos Alcaraz cae ante Sinner y cede el número uno mundial
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