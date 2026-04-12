La portada de La Región de este lunes, 13 de abril

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Trump bloquea Ormuz ante el fracaso de las negociaciones con Irán

Ourense, co patriarca “aquí, agora e sempre”

Muere en accidente de tráfico en San Cibrao al poco tiempo de jubilarse

Amenazó a su vecino con acuchillarlo por acoso a su mujer: “La come con la mirada”

Manzaneda marca la mínima de España tras un registro de -5,5º C

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Los húngaros dan la espalda a Orbán y votan en masa por Peter Magyar

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La UD Ourense no pudo con un Fabril que asciende (3-0)

El Arenteiro empata en Barakaldo, pero sigue virtualmente descendido (1-1)

El Barbadás rompe la racha negativa tras imponerse al Céltiga en Os Carrís

Carlos Alcaraz cae ante Sinner y cede el número uno mundial