La portada de La Región de este lunes, 18 de mayo

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Una inversión millonaria para la cirugía vertebral de la sanidad ourensana
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 18 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El nuevo copago farmacéutico apenas incidirá en los jubilados ourensanos
Moreno se queda a las puertas de la mayoría y deberá pactar con Vox
Alfonso Rueda di que a promoción e a defensa do galego é un “asunto de país”
El Ourense CF empató en Talavera y el Arenteiro cayó en casa
La ourensana Raquel Carrera gana el cuarto título con el Valencia
La OMS declara la emergencia mundial por el brote de ébola en África
El Antela jugará el play off de ascenso y el Cented elude el descenso directo
El Allariz desciende a Segunda y logran salvarse el Brollón y La Purísima
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