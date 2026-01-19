LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 19 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 19 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El accidente de dos trenes en Córdoba deja al menos 21 fallecidos
Una tercera parte de los autónomos ourensanos cobra por debajo del SMI
Las pantallas toman Balaídos
Viajar a Madrid es más lento desde la entrada en servicio de los trenes Avril
Los tractoristas se mantienen firmes y continuarán con los cortes en la N-120
Casi 600 ourensanos participaron en el estudio de la vacuna del virus sincitial
Las tropas alemanas dejan Groenlandia tras la amenaza de aranceles de Trump
El Ourense CF escala posiciones tras derrotar al Osasuna B (2-0)
La UD Ourense gana en el campo del Ávila y se mete en promoción (0-2)
Alcaraz empieza con una victoria el Open de Australia
Los socialistas y la ultraderecha se disputarán la presidencia de Portugal
Los barones del PP rechazan el modelo de Sánchez
VÍA DE SERVICIO
Compás de espera
TESTIMONIO DE UNA PASAJERA
Carmen, pasajera de uno de los trenes: "¡Esto es una locura ahora mismo!"