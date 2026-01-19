La portada de La Región de este lunes, 19 de enero

La portada de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 19 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

El accidente de dos trenes en Córdoba deja al menos 21 fallecidos

Una tercera parte de los autónomos ourensanos cobra por debajo del SMI

Las pantallas toman Balaídos

Viajar a Madrid es más lento desde la entrada en servicio de los trenes Avril

Los tractoristas se mantienen firmes y continuarán con los cortes en la N-120

Casi 600 ourensanos participaron en el estudio de la vacuna del virus sincitial

Las tropas alemanas dejan Groenlandia tras la amenaza de aranceles de Trump

El Ourense CF escala posiciones tras derrotar al Osasuna B (2-0)

La UD Ourense gana en el campo del Ávila y se mete en promoción (0-2)

Alcaraz empieza con una victoria el Open de Australia

Los socialistas y la ultraderecha se disputarán la presidencia de Portugal

Los barones del PP rechazan el modelo de Sánchez