La portada de La Región de este lunes, 19 de octubre

La portada de La Región de este lunes.

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Un incendio calcina una casa de Trives habitada por un matrimonio mayor

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