LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 19 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 19 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Trece proyectos pugnan por crear megabaterías en los ríos ourensanos
Los artistas comparten su obra con el público
Un incendio calcina una casa de Trives habitada por un matrimonio mayor
Feijóo anuncia en Barcelona una ley de “tolerancia cero” con los okupas
La Xunta flexibiliza el sector del taxi para elevar la oferta en los concellos pequeños
El temporal mantiene la alerta roja en Levante y se desplaza a Cataluña
Las protestas en Francia dejan 2.000 detenidos y 500 policías heridos
La UD Ourense paga su falta de gol perdiendo ante el Real Avilés (3-0)
El Barco empata con la Sarriana (1-1) y el Antela en Portonovo (0-0)
Davidovich remonta ante Jódar y conquista Shanghái
León XIV reaparece para rezar el Ángelus desde el Vaticano
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Sin opción a nada para la UD Ourense en Avilés (3-0)