LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 30 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 30 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El desbroce, la asignatura pendiente en la prevención de los fuegos
El Ourense CF se hace con un valioso punto en O Couto ante la Ponferradina
Empate sin goles de la UD Ourense en su visita al campo del Marino de Luanco
El Arnoia se hace con un igualadísimo derbi provincial frente al Antela (1-0)
El tren vuelve a parar en Barbantes seis años después de la pandemia
El Sergas, absuelto de la muerte de una mujer que contrajo el covid en el CHUO
Una calefacción de biomasa comunal calienta a toda una aldea de Monterrei
Una multitud tras la Borriquilla
El liderazgo de Feijóo: un PP más fuerte pese a la larga sombra de Vox
Raquel Carrera y el Valencia ganan su segundo título de Copa
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