La portada de La Región de este lunes, 30 de marzo

La portada de La Región

Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 30 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

El desbroce, la asignatura pendiente en la prevención de los fuegos

El Ourense CF se hace con un valioso punto en O Couto ante la Ponferradina

Empate sin goles de la UD Ourense en su visita al campo del Marino de Luanco

El Arnoia se hace con un igualadísimo derbi provincial frente al Antela (1-0)

El tren vuelve a parar en Barbantes seis años después de la pandemia

El Sergas, absuelto de la muerte de una mujer que contrajo el covid en el CHUO

Una calefacción de biomasa comunal calienta a toda una aldea de Monterrei

Una multitud tras la Borriquilla

El liderazgo de Feijóo: un PP más fuerte pese a la larga sombra de Vox

Raquel Carrera y el Valencia ganan su segundo título de Copa