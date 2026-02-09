LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 10 de febrero
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 10 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense sufre la crisis del tren, con un déficit en las líneas de autobús
Derrumbe en el atrio de la trinidad, los temporales siguen dejando secuelas
Desconvocada la huelga de maquinistas de Renfe tras un día de caos
Feijóo, a Vox: “No confundan un resultado siendo terceros con ser los primeros”
Las adopciones de perros aumentan en la provincia y los abandonos decaen
La Xunta testará el potencial de las mareas gallegas para generar energía
La Fiscalía no ve acoso sexual de Errejón y solicita que se archive el caso
Air Europa recuperará los vuelos a Venezuela
Bad Bunny arrasó en la Superbowl con ropa diseñada por Zara
DIFERENCIA SALARIAL
Las mujeres ganan 5.158 euros menos al año que los hombres
ELECCIONES PRESIDENCIALES
Seguro, el político portugués más votado de la historia lusa