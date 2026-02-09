La portada de La Región de este martes, 10 de febrero

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 10 de febrero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Ourense sufre la crisis del tren, con un déficit en las líneas de autobús

Derrumbe en el atrio de la trinidad, los temporales siguen dejando secuelas

Desconvocada la huelga de maquinistas de Renfe tras un día de caos

Feijóo, a Vox: “No confundan un resultado siendo terceros con ser los primeros”

Las adopciones de perros aumentan en la provincia y los abandonos decaen

La Xunta testará el potencial de las mareas gallegas para generar energía

La Fiscalía no ve acoso sexual de Errejón y solicita que se archive el caso

Air Europa recuperará los vuelos a Venezuela

Bad Bunny arrasó en la Superbowl con ropa diseñada por Zara